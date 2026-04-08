Вінісіус лаконічно висловився про поразку Реала від Баварії у Лізі чемпіонів

Лівий вінгер мадридського Реала Вінісіус Жуніор лаконічно висловився після поразки від мюнхенської Баварії у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Своєю думкою він поділився в інстаграмі.

Бразильський лідер "вершкових" не став пояснювати причини домашнього фіаско.

"Ми живі. Нам потрібно вірити", – написав Вінісіус.

Нагадаємо, що команда Альваро Арбелоа програла німецькому гранду з рахунком 1:2. Єдиний гол у складі мадридського клубу забив Кіліан Мбаппе, тоді як Вінісіус відіграв повний матч, але пішов з поля без результативних дій.

Друга зустріч Баварія – Реал відбудеться 15 квітня о 22:00 (за київським часом).

Раніше повідомлялось, що центрбек мадридського клубу Антоніо Рюдігер розповів, що команда подарувала супернику два м'ячі. Також поразку прокоментував наставник "вершкових" Арбелоа.