Вінісіус лаконічно висловився про поразку Реала від Баварії у Лізі чемпіонів

Софія Кулай — 8 квітня 2026, 10:13
Вінісіус Жуніор
Getty Images

Лівий вінгер мадридського Реала Вінісіус Жуніор лаконічно висловився після поразки від мюнхенської Баварії у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Своєю думкою він поділився в інстаграмі.

Бразильський лідер "вершкових" не став пояснювати причини домашнього фіаско.

"Ми живі. Нам потрібно вірити", – написав Вінісіус.

Нагадаємо, що команда Альваро Арбелоа програла німецькому гранду з рахунком 1:2. Єдиний гол у складі мадридського клубу забив Кіліан Мбаппе, тоді як Вінісіус відіграв повний матч, але пішов з поля без результативних дій.

Друга зустріч Баварія – Реал відбудеться 15 квітня о 22:00 (за київським часом).

Раніше повідомлялось, що центрбек мадридського клубу Антоніо Рюдігер розповів, що команда подарувала супернику два м'ячі. Також поразку прокоментував наставник "вершкових" Арбелоа.

Читайте також :
Чуамені пояснив епізод із жовтою карткою у матчі ЛЧ проти Баварії
Ліга чемпіонів Реал Мадрид Вінісіус Жуніор Баварія Мюнхен

Чуамені пояснив епізод із жовтою карткою у матчі ЛЧ проти Баварії
Зрівнявся з Мессі: капітан Баварії встановив історичне досягнення у Лізі чемпіонів
Ми подарували Баварії два голи: Рюдігер – про поразку Реала в 1/4 фіналу ЛЧ
Компані – про звитягу Баварії над Реалом: Будь-яка перемога на "Бернабеу" – це хороший результат
Арбелоа – про поразку від Баварії: Якщо якась команда може перемогти в Мюнхені, то це Реал

