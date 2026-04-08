Чуамені пояснив епізод із жовтою карткою у матчі ЛЧ проти Баварії

Опорний півзахисник мадридського Реала Орельєн Чуамені висловився про свою жовту картку у першій зустрічі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти мюнхенської Баварії.

Його цитує Marca.

На 37-й хвилині француз побачив перед собою "жовте світло". Через це попередження Чуамені пропустить матч-відповідь чвертьфінального раунду, який відбудеться 15 квітня (о 22:00 за київським часом).

"Я просто біг у моменті з жовтою карткою. Не знаю, що сталося. Арбітр вирішив, що було забагато фолів і він мусить показати жовту. Я цього не розумію", – пояснив Орельєн.

Також футболіст Реала прокоментував домашню поразку 1:2. За словами півзахисника, команда буде прагнути взяти реванш у Мюнхені, але для цього їй потрібно зіграти значно краще, аніж у першій грі.

"Ми зробили багато хороших речей, але коли починаєш із 0:2 — стає важче. Ми впевнені у собі. Ми знаємо, що граємо проти команди світового топрівня. Протягом матчу в нас були хвилини, коли ми мали можливість грати у наш футбол. Ми провели хороший другий тайм, і це саме той шлях, щоб перемогти там. Ми маємо продовжувати й віддати все. Ми не знаємо, що станеться в матчі-відповіді. Якщо ми будемо на своєму рівні, то впевнений, що зробимо щось велике в Мюнхені", – сказав 26-річний футболіст.

Відзначимо, що ця гра стала для Чуамені 43-ю в усіх турнірах за Реал в поточному сезоні-2025/26. У зіграних поєдинках Орельєн забив 2 голи та віддав стільки ж асистів.

Раніше повідомлялось, що центрбек мадридського клубу Антоніо Рюдігер розповів, що команда подарувала супернику два м'ячі. Також поразку прокоментував головний тренер Реала Альваро Арбелоа