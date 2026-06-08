Президент Баварії звернувся до Переса щодо трансферу Олісе в Реал

Президент Баварії Герберт Гайнер відреагував на чутки, що мадридський Реал намагатиметься підписати зірку мюнхенців Майкла Олісе.

Його слова передає BILD.

Функціонер заявив, що німецький клуб не збирається продавати 24-річного вінгера. Він закликав президента "вершкових" навіть не витрачати на це час.

"Майкл Олісе – гравець Баварії, який має тривалий контракт, і ми не є клубом, який продає футболістів. Якщо Флорентіно Перес захоче надіслати нам пропозицію, чого досі не було, то він може цього не робити", – сказав Гайнер.

Зазначимо, що під час передвиборчої кампанії на посаду президента Реала Флорентіно Перес заявив, що зробить 150-мільйонну пропозицію щодо зіркового гравця, ім'я якого не назвав. Чимало інсайдерів вважають, що йшлося саме про Майкла Олісе.

Напередодні 79-річний іспанець виграв вибори. Тож тепер очікується, що він спробує втілити обіцянку в життя.

Раніше повідомлялось, що сам француз відкритий до переходу в Мадрид. У сезоні-2025/26 він зіграв 52 матчі на клубному рівні, в яких забив 22 голи та віддав 26 результативних передач.