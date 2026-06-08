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Президент Баварії звернувся до Переса щодо трансферу Олісе в Реал

Денис Іваненко — 8 червня 2026, 09:05
Президент Баварії звернувся до Переса щодо трансферу Олісе в Реал
Майкл Олісе
Bundesliga

Президент Баварії Герберт Гайнер відреагував на чутки, що мадридський Реал намагатиметься підписати зірку мюнхенців Майкла Олісе.

Його слова передає BILD.

Функціонер заявив, що німецький клуб не збирається продавати 24-річного вінгера. Він закликав президента "вершкових" навіть не витрачати на це час.

"Майкл Олісе – гравець Баварії, який має тривалий контракт, і ми не є клубом, який продає футболістів. Якщо Флорентіно Перес захоче надіслати нам пропозицію, чого досі не було, то він може цього не робити", – сказав Гайнер.

Зазначимо, що під час передвиборчої кампанії на посаду президента Реала Флорентіно Перес заявив, що зробить 150-мільйонну пропозицію щодо зіркового гравця, ім'я якого не назвав. Чимало інсайдерів вважають, що йшлося саме про Майкла Олісе.

Напередодні 79-річний іспанець виграв вибори. Тож тепер очікується, що він спробує втілити обіцянку в життя.

Раніше повідомлялось, що сам француз відкритий до переходу в Мадрид. У сезоні-2025/26 він зіграв 52 матчі на клубному рівні, в яких забив 22 голи та віддав 26 результативних передач.

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