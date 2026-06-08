Реал вимагає від УЄФА позбавити Барселону титулів

Мадридський Реал звернувся до УЄФА з вимогою позбавити Барселону здобутих титулів у зв'язку зі справою колишнього віцепрезидента технічного комітету арбітрів Іспанії Хосе Марії Енрікеса Негрейри.

Про це повідомляє іспанське видання AS.

Реал наполягає на виключенні Барселони з єврокубків та позбавленні всіх титулів, здобутих у 2001–2018 роках. У цей період каталонський клуб нібито переказував кошти колишньому віцепрезиденту суддівського комітету через підконтрольні йому фірми.

Водночас зазначається, що УЄФА навряд чи підтримає настільки жорсткі санкції.

"Справа Негрейри" стосується скандалу в іспанському футболі, коли Барселону звинуватили у виплатах значних сум грошей колишньому віцепрезиденту суддівського комітету Іспанії, Хосе Марії Енрікесу Негрейрі.

За інформацією, яка стала відомою у 2023 році, ці виплати відбувалися протягом багатьох років, починаючи з 2001 року.

Каталонці могли намагатися вплинути на суддівство у своїх матчах через ці виплати, хоча клуб стверджує, що гроші були виплачені за консультаційні послуги.

Напередодні Флорентіно Перес був переобраний на посаду президента мадридського Реала. Його перемога на виборах була підтверджена в ніч із 7 на 8 червня. Тепер він обійматиме цю посаду щонайменше до 2029 року.