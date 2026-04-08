Ми подарували Баварії два голи: Рюдігер – про поразку Реала в 1/4 фіналу ЛЧ
Центральний захисник Реала Антоніо Рюдігер висловився про поразку "вершкових" від Баварії у першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів (1:2).
Його слова цитує Madrid Xtra.
Німець заявив, що мадридці самі винні в такому результаті. Він вважає, що вони "привезли" обидва голи у свої ворота, проте залишаються у грі, адже змогли відіграти один м'яч.
"Ми подарували їм два голи. Ми двічі облажалися. Ми все ще в грі. Все ще залишається відкритим завдяки голу Мбаппе", – сказав Рюдігер.
Зазначимо, що найкращим гравцем цього поєдинку було визнано Мануеля Ноєра. Він записав собі в актив одразу дев'ять сейвів.
Раніше також поразку своєї команди прокоментував головний тренер Реала Альваро Арбелоа. Матч-відповідь відбудеться 15 квітня в Мюнхені.