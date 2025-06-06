Кохану зірки Реала сплутали з ескортницею: дівчина виступила із публічною заявою

Після гучного "дебюту" з футболістом Реалу Орельєном Чуамені у США, Сюзетт Картер, його нова дівчина, вирішила повернутись у соціальні мережі та дати чітку відповідь на резонансні чутки.

Пара вперше з’явилась публічно разом 28 травня, коли їх помітили на трибунах Gainbridge Fieldhouse в Індіанаполісі. Але одразу після появи в мережі з’явились звинувачення щодо минулого Сюзетт. Зокрема, її почали називати ескортницею та пов’язувати з нічним бізнесом.

Картер, яка раніше деактивувала Instagram, опублікувала розгорнуту заяву, в якій спростувала всі подібні чутки.

"Я ніколи не працювала ескортницею, стриптизеркою, інфлюенсеркою чи в нічних клубах. Єдине – кілька разів допомагала знайомим на івентах, щоб трохи підзаробити", – зазначила вона.

Також вона наголосила, що походить з родини емігрантів, де з дитинства виховували повагу до праці та грошей, і що з 18 років працює на звичайній роботі.

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Окремо Сюзетт звернула увагу на старі твіти з гомофобними висловами. Вона вибачилась і заявила, що щиро шкодує про сказане в юності, підкресливши підтримку ЛГБТ+ спільноти.

"Я людина. І я прошу зрозуміти: більшість вигадок створені лише заради переглядів та лайків", – завершила вона пост.

Цей випадок нагадує нещодавній скандал з Ешлін Кастро – дівчиною Джуда Беллінгема, яка теж була змушена публічно виправдовуватись через минулі плітки.

Раніше повідомлялося, що лідера Реала розгромили у соцмережах за залицяння до 16-річної волейболістки.