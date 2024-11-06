Півзахисник Реала пропустить місяць через травму

Після матчу 4 туру Ліги чемпіонів проти Мілана в Орельєна Чуамені діагностували розтягнення зв'язок лівого гомілкостопу.

Про це Реал повідомив на своєму офіційному сайті.

Клуб не вказав терміни відновлення 24-річного француза, але, за інформацією Фабріціо Романо, опорний хавбек зможе повернутися орієнтовно за місяць.

Реал сенсаційно поступився Мілану з рахунком 1:3. У зв'язку з невдалими результатами в останніх матчах Карло Анчелотті опинився під загрозою звільнення.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що в "королівському клубі" невдоволені рівнем гри Чуамені. Вже взимку півзаисник збірної Франції може перейти в топовий клуб АПЛ.