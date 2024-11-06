Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Півзахисник Реала пропустить місяць через травму

Ігор Чернявський — 6 листопада 2024, 18:17
Півзахисник Реала пропустить місяць через травму
ФК Реал

Після матчу 4 туру Ліги чемпіонів проти Мілана в Орельєна Чуамені діагностували розтягнення зв'язок лівого гомілкостопу.

Про це Реал повідомив на своєму офіційному сайті.

Клуб не вказав терміни відновлення 24-річного француза, але, за інформацією Фабріціо Романо, опорний хавбек зможе повернутися орієнтовно за місяць.

Реал сенсаційно поступився Мілану з рахунком 1:3. У зв'язку з невдалими результатами в останніх матчах Карло Анчелотті опинився під загрозою звільнення.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що в "королівському клубі" невдоволені рівнем гри Чуамені. Вже взимку півзаисник збірної Франції може перейти в топовий клуб АПЛ.

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Мілан Реал Мадрид травма Чуамені Ліга чемпіонів-2024/25

Чуамені

Ліверпуль може підписати зіркового хавбека Реала
Реал може продати зіркового хавбека
Збірна Франції назвала капітана на матч Ліги націй проти Ізраїлю
Лідери Реала відновилися напередодні матчу з Сосьєдадом
Гравець Реала пропустить матчі Ліги Нації через травму

Останні новини