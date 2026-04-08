Лунін відреагував на поразку Реала у чвертьфіналі Ліги чемпіонів

Воротар мадридського Реала Андрій Лунін висловився про поразку від Баварії (1:2) у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Його слова передає Marca.

Українець заявив, що в цій парі ще нічого не вирішено. Він відзначив також свого колегу Мануеля Ноєра, якого визнали найкращим гравцем поєдинку.

"Ми могли б уникнути пропущених голів, але команда добре зреагувала. Якщо Ноєр став найкращим гравцем матчу, значить, ми багато атакували. Ми залишаємося в боротьбі. Завжди можна зробити щось краще. Матч-відповідь буде складнішим, але ми віримо в себе. Це чвертьфінал Ліги чемпіонів. Ми знали, що легко не буде в жоден момент. Ми знали, що в певний момент нам доведеться оборонятися низьким блоком. Якщо ми володіли м'ячем, ми також хотіли контролювати гру. Спробуємо не пропустити та забити. Подивимося, чи зможемо ми переломити хід цього протистояння", – сказав Лунін.

Зазначимо, що сам українець отримав найкращу оцінку серед гравців Реала. Він записав собі в актив п'ять сейвів.

Матч-відповідь між командами відбудеться 15 квітня в Мюнхені. Він розпочнеться о 22:00 за київським часом.