Лунін відреагував на поразку Реала у чвертьфіналі Ліги чемпіонів

Денис Іваненко — 8 квітня 2026, 07:02
Лунін відреагував на поразку Реала у чвертьфіналі Ліги чемпіонів
Андрій Лунін
Воротар мадридського Реала Андрій Лунін висловився про поразку від Баварії (1:2) у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Його слова передає Marca.

Українець заявив, що в цій парі ще нічого не вирішено. Він відзначив також свого колегу Мануеля Ноєра, якого визнали найкращим гравцем поєдинку.

"Ми могли б уникнути пропущених голів, але команда добре зреагувала. Якщо Ноєр став найкращим гравцем матчу, значить, ми багато атакували. Ми залишаємося в боротьбі. Завжди можна зробити щось краще. Матч-відповідь буде складнішим, але ми віримо в себе. Це чвертьфінал Ліги чемпіонів. Ми знали, що легко не буде в жоден момент.

Ми знали, що в певний момент нам доведеться оборонятися низьким блоком. Якщо ми володіли м'ячем, ми також хотіли контролювати гру. Спробуємо не пропустити та забити. Подивимося, чи зможемо ми переломити хід цього протистояння", – сказав Лунін.

Зазначимо, що сам українець отримав найкращу оцінку серед гравців Реала. Він записав собі в актив п'ять сейвів.

Матч-відповідь між командами відбудеться 15 квітня в Мюнхені. Він розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Читайте також :
Відео Фото Футболка короля, тандем із Роналдо, подяка від Пірло: Мірча Луческу, якого ви не знали
Ліга чемпіонів

Лунін – найкращий гравець Реала за підсумками матчу з Баварією
Баварія переграла Реал із Луніним, Арсенал вирвав перемогу над Спортингом в перших матчах 1/4 фіналу ЛЧ
Реал – Баварія 1:2. Як минув матч чвертьфіналу Ліги чемпіонів
Лунін вийде у стартовому складі Реала на матч ЛЧ з Баварією
Вітінья: У матчах з Ліверпулем може статися будь-що

