Ліверпуль може підписати зіркового хавбека Реала

Ліверпуль зацікавлений у підписанні центрального півзахисника Реала Орельєна Чуамені.

Про це повідомляє TeamTalk.

Раніше повідомлялося про те, ще в Реалі незадоволені нинішнім рівнем гри Чуамені, і готові продати хавбека. Англійський клуб, який наразі очолює турнірну таблицю АПЛ, готовий здійснити трансфер вже у січні. У клубі бажають підсилити центр поля гравцем найвищого рівня, вважаючи цю позицію в команді проблемною.

Очікується, що підписання гравця збірної Франції може обійтися Ліверпулю в 100 мільйонів фунтів. Влітку 2022 року Реал віддав Монако за півзахисника 80 мільйонів євро.

У поточному сезоні на рахунку Чуамені 14 матчів за Реал в усіх турнірах. На початку жовтня Орельєн отримав капітанську пов’язку в збірній Франції.