Ключовий гравець не допоможе Франції у матчі проти України

Володимир Варуха — 6 листопада 2025, 14:59
Орельєн Чуамені

Ключовий півзахисник мадридського Реала та збірної Франції Орельєн Чуамені отримав серйозне пошкодження м'язів стегна лівої ноги та не зіграє у листопадовому матчі кваліфікації чемпіонату світу проти України.

Про травму французького хавбека повідомляє офіційний сайт Реала.

Точні терміни його відновлення поки невідомі, однак за інформацією іспанських ЗМІ, реабілітація триватиме близько одного місяця. Таким чином, Чуамені пропустить як найближчі поєдинки за клуб, так і листопадові матчі збірної Франції.

У поточному сезоні 25-річний півзахисник провів 15 матчів у складі Реала у всіх турнірах і залишався одним із ключових гравців команди Карло Анчелотті.

Нагадаємо, збірна Франції зустрінеться з Україною у відборі до чемпіонату світу-2026 13 листопада. Поєдинок відбудеться на полі французів.

Раніше Арсеній Батагов також травмувався та не допоможе збірній Україні.

Збірна України з футболу Чуамені

Чуамені

