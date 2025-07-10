Манчестер Юнайтед готовий заплатити 90 млн євро за гравця Реала

Півзахисник мадридського Реала Орельєн Чуамені став трансферною ціллю Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє DefensaCentral.

Зазначається, що керівництво "червоних дияволів" готове викласти за француза 90 мільйонів євро. Водночас "вершкові" не готові відпускати футболіста, оскільки на нього розраховує новий головний тренер команди Хабі Алонсо.

У сезоні-2024/25 Чуамені провів за Реал 58 поєдинків, у яких записав до свого активу 2 голи та 1 результативну передачу. Transfermarkt оцінює вартість гравця у 75 мільйонів євро.

Нагадаємо, напередодні Манчестер Юнайтед оголосив про підписання форварда клубу французької Ліги 1. Також нещодавно МЮ переманив талановитого гравця Саутгемптона.