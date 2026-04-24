Лейпциг "розтоптав" Уніон у першому матчі 31 туру Бундесліги

У п'ятницю, 24 квітня, відбувся поєдинок між РБ Лейпциг та Уніоном у рамках 31-го туру німецької Бундесліги-2025/26.

Ігрова програма стартувала дуже результативно. "Червоні бики" розтоптали суперника, забивши у їх ворота три м'ячі.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

31 тур, 24 квітня

РБ Лейпциг – Уніон 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 22 Фінкграфе, 2:0 – 25 Ромуло, 3:0 – 63 Баку, 3:1 – 78 Духі

Нагадаємо, що мюнхенська Баварія вже достроково гарантувала собі чемпіонство Бундесліги. Водночас капітан та основний голкіпер команди Мануель Ноєр підпише нову угоду з клубом.