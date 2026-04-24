Ноєр визначився з майбутнім у Баварії

Основний голкіпер мюнхенської Баварії Мануель Ноєр підпише нову угоду з клубом.

Про це повідомляє Abendzeitung München.

40-річний воротар продовжить свій контракт з мюнхенцями, який закінчується цього літа, ще на рік, до літа 2027 року. Таке рішення футболіст ухвалив разом зі своїми агентами, клуб не буде заперечувати щодо цього.

Переговори між двома сторонами вже відбулися, і вони домовилися про основні умови.

Нагадаємо, голкіпер перейшов у Баварію влітку 2011 року з Шальке і є капітаном клубу з 2017 року. Він двічі вигравав потрійний трофей Бундесліги, Кубку Німеччини і Ліги чемпіонів (2013 і 2020), а також тріумфував у Клубному чемпіонаті світу ФІФА і Суперкубку УЄФА в обидва ці роки.

40-річний гравець 13 разів вигравав Бундеслігу, шість разів Кубок Німеччини й вісім разів Суперкубок.

У поточному сезоні Ноєр зіграв на клубному рівні 34 матчі у всіх турнірах, з яких десять відіграв "на нуль".

Напередодні мюнхенський клуб достроково став чемпіоном Бундесліги сезону-2025/26, а також вийшов у фінал Кубку.