Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ноєр визначився з майбутнім у Баварії

Олександр Булава — 24 квітня 2026, 16:14
Мануель Ноєр
Getty Images

Основний голкіпер мюнхенської Баварії Мануель Ноєр підпише нову угоду з клубом.

Про це повідомляє Abendzeitung München.

40-річний воротар продовжить свій контракт з мюнхенцями, який закінчується цього літа, ще на рік, до літа 2027 року. Таке рішення футболіст ухвалив разом зі своїми агентами, клуб не буде заперечувати щодо цього.

Переговори між двома сторонами вже відбулися, і вони домовилися про основні умови.

Нагадаємо, голкіпер перейшов у Баварію влітку 2011 року з Шальке і є капітаном клубу з 2017 року. Він двічі вигравав потрійний трофей Бундесліги, Кубку Німеччини і Ліги чемпіонів (2013 і 2020), а також тріумфував у Клубному чемпіонаті світу ФІФА і Суперкубку УЄФА в обидва ці роки.

40-річний гравець 13 разів вигравав Бундеслігу, шість разів Кубок Німеччини й вісім разів Суперкубок.

У поточному сезоні Ноєр зіграв на клубному рівні 34 матчі у всіх турнірах, з яких десять відіграв "на нуль".

Напередодні мюнхенський клуб достроково став чемпіоном Бундесліги сезону-2025/26, а також вийшов у фінал Кубку.

Ноєр: Перемога над Реалом заслужена
УЄФА назвав символічну збірну та найціннішого гравця ігрового тижня Ліги чемпіонів
Ноєр оцінив імовірність продовження контракту з Баварією
Ноєр – про перемогу над Реалом: Шкода, що рахунок не став 2:0
Зрівнявся з Мессі: капітан Баварії встановив історичне досягнення у Лізі чемпіонів

Останні новини