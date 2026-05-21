Вольфсбург зіграв внічию з Падерборном у першому матчі фіналу плейоф за право грати в Бундеслізі

У четверг, 21 травня, Вольфсбург розписав мирову з Падерборном у першому матчі фіналу плейоф за право лишитися на наступний сезон у Бундеслізі.

Команди так і не змогли розпечатати ворота одна одної протягом усього поєдинку. Кінцівка зустрічі запам'яталася вилученням Стікера, який встиг отримати дві жовті картки у компенсований арбітром час.

Чемпіонат Німеччини – перехідні матчі за вихід в Бундеслігу

Фінал, 1-й матч, 21 травня

Вольфсбург – Падерборн 0:0

Вилучення: 90+4 Стікер (Падерборн, друга жовта картка)

Standings provided by Sofascore

Доля цієї путівки в елітний дивізіон вирішиться у матчі-відповіді, який пройде на полі Падерборна 25 травня о 21:30 (за київським часом).

Нагадаємо, напередодні визначився другий німецький клуб, який з наступного сезону поповнить склад учасників Бундесліги. Ним став Ельферсберг, який у 34 турі Другої Бундесліги розгромив Пройсен Мюнстер та обійшов Падерборн за різницею м'ячів.