Вольфсбург зіграв внічию з Падерборном у першому матчі фіналу плейоф за право грати в Бундеслізі
У четверг, 21 травня, Вольфсбург розписав мирову з Падерборном у першому матчі фіналу плейоф за право лишитися на наступний сезон у Бундеслізі.
Команди так і не змогли розпечатати ворота одна одної протягом усього поєдинку. Кінцівка зустрічі запам'яталася вилученням Стікера, який встиг отримати дві жовті картки у компенсований арбітром час.
Чемпіонат Німеччини – перехідні матчі за вихід в Бундеслігу
Фінал, 1-й матч, 21 травня
Вольфсбург – Падерборн 0:0
Вилучення: 90+4 Стікер (Падерборн, друга жовта картка)
Доля цієї путівки в елітний дивізіон вирішиться у матчі-відповіді, який пройде на полі Падерборна 25 травня о 21:30 (за київським часом).
Нагадаємо, напередодні визначився другий німецький клуб, який з наступного сезону поповнить склад учасників Бундесліги. Ним став Ельферсберг, який у 34 турі Другої Бундесліги розгромив Пройсен Мюнстер та обійшов Падерборн за різницею м'ячів.