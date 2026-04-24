Тренер Жирони підтвердив майбутній трансфер форварда молодіжної збірної України

Головний тренер Жирони Мічел Санчес висловився про можливий трансфер форварда молодіжної збірної України U-21 Олександра Пищура.

Його слова наводить AS.

Наставник каталонського клубу попросив не поспішати із розмовами про українського нападника, але не спростував ймовірне підписання 21-річного футболіста.

"Зараз не час говорити про цього гравця, але він для першої команди", – відповів Мічел.

Раніше авторитетний інсайдер Фабріціо Романо повідомляв, що іспанський клуб оформить трансфер українця за один мільйон євро. Пищур перебереться до колективу з Ла Ліги вже у червні.

У гравця є чинний контракт із Дьєром до кінця червня 2028-го, а портал Transfermarkt оцінює його вартість у 250 тисяч євро.

Нагадаємо, що Пищур є вихованцем чернігівської Десни. Олександр має за своєю спиною Мункач та ряд угорських клубів – Кішварду, Академію Пушкаша та Дьєр. Молодий нападник вже взяв участь у 4 матчах (230 ігрових хвилин) за українську "молодіжку". У зіграних поєдинках забив один гол.

Відзначимо, що за "червоно-білих" вже грають три українці: голкіпер Владислав Крапивцов, вінгер Віктор Циганков та форвард Владислав Ванат. У минулому за "червоно-білих" виступав Артем Довбик.

Додамо, що команда Мічела після 32-х турів посідає лише 13-те місце турнірної таблиці Ла Ліги-2025/26, маючи у своєму активі 38 балів.