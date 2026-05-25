Кельн підписав новий контракт з тимчасовим головним тренером

Тимчасовий очільник Рене Вагнер продовжить роботу в Кельні вже як повноцінний головний тренер.

Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.

Контракт з Вагнером розрахований до літа 2028 року.

"Я дуже радий цьому рішенню та вдячний за довіру з боку керівництва. Можливість обійняти цю посаду в Кельні в Бундеслізі є для мене чимось особливим. П'ять років тому в мій перший сезон тут ми вийшли до Ліги конференцій, а вже за два роки мені довелося здалеку спостерігати, як Кельн вилетів. Це було боляче. Цього разу ми змогли зберегти прописку. Це було головною метою останніх тижнів, і тепер це фундамент для того, щоб разом із командою зробити наступний крок до перетворення на стабільний клуб Бундесліги. Я зроблю все, щоб це сталося".

Свій шлях у Кельні Вагнер розпочав ще у 2021 році, працюючи до кінця 2023-го асистентом тренера Штеффена Баумгарта. Після відходу головного тренера він послідував за ним до Гамбурга та берлінського Уніона.

Здобувши ліцензію Pro, влітку 2025 року Вагнер повернувся до "цапів", щоб розширити свої знання під керівництвом нового наставника.

Проте вже в березні 2026 року він змінив Лукаса Квасньока на посаді головного тренера і зумів врятувати команду від вильоту, посівши підсумкове 14-те місце в Бундеслізі.