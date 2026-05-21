Уніон знайшов заміну Марі-Луїзі на посаді головного тренера

Берлінський Уніон призначив Мауро Лустрінеллі на посаду головного тренера команди.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються.

З квітня столичним клубом керувала Марі-Луїза Ета, під керівництвом якої Уніон провів п'ять матчів, здобувши дві перемоги, двічі програвши та один раз зігравши внічию.

Ета стала першою жінкою на чолі чоловічої команди в історії німецької Бундесліги та загалом 5 провідних європейських ліг.

Зазначиао, що Лустрінеллі працював на різних посадах у структурі Туна, а у 2018 році очолив молодіжну збірну Швейцарії U-21. Під його керівництвом команда двічі виходила до фінальної частини чемпіонату Європи.

До Уніона фахівець приєднається разом із власним тренерським штабом.

