Уніон знайшов заміну Марі-Луїзі на посаді головного тренера

Олександр Булава — 21 травня 2026, 17:53
Берлінський Уніон призначив Мауро Лустрінеллі на посаду головного тренера команди.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються.

З квітня столичним клубом керувала Марі-Луїза Ета, під керівництвом якої Уніон провів п'ять матчів, здобувши дві перемоги, двічі програвши та один раз зігравши внічию.

Ета стала першою жінкою на чолі чоловічої команди в історії німецької Бундесліги та загалом 5 провідних європейських ліг.

Зазначиао, що Лустрінеллі працював на різних посадах у структурі Туна, а у 2018 році очолив молодіжну збірну Швейцарії U-21. Під його керівництвом команда двічі виходила до фінальної частини чемпіонату Європи.

До Уніона фахівець приєднається разом із власним тренерським штабом.

Напередодні визначився другий німецький клуб, який з наступного сезону виступатиме у Бундеслізі.

