Визначився третій німецький клуб, який з наступного сезону виступатиме у Бундеслізі

У понеділок, 25 травня, Падерборн здолав Вольфсбург у фіналі плейоф за право грати на наступний сезон у Бундеслізі.

Першими повели у рахунку саме підопічні Дітера Хекінга. Пейчинович відзначився швидким голом на третій хвилині матчу. А вже через 11 хвилин 29-річний захисник "вовків" припустився фатальної помилки та отримав другу жовту картку за грубу гру, тим самим залишив свою команду у меншості.

Вже під кінець першого тайму Більбія відновив паритет й рахунок 1:1 світився на табло ще довго. Весь другий тайм команди не могли розпечатати ворота одна одній, й почалися екстратайми. Вирішальний гол у зустрічі забив 24-річний захисник Лаурнін Чурда, скориставшись передачею Міхеля на 100-й хвилині матчу.

Чемпіонат Німеччини – перехідні матчі за вихід в Бундеслігу

Фінал, 2-й матч, 25 травня

Падерборн – Вольфсбург 2:1 д.ч. (1:1)

Голи: 0:1 – 3 Пейчинович, 1:1 – 38 Більбія, 2:1 – 100 Чурда

Вилучення: 14 Мегле (Вольфсбург, друга жовта картка)

Падерборн востаннє грав у вищому дивізіоні Німеччини ще у кампанії 19/20. Вольфсбург же до сьогоднішнього дня 29 сезонів не опускався до другої Бундесліги.

Нагадаємо, що перший матч у фіналі плейоф за право грати на наступний сезон у Бундеслізі між командами закінчився нульовою нічиєю.