Рашфорд готовий піти на жертви, щоб продовжити виступи за Барселону – ЗМІ

Лівий вінгер Маркус Рашфорд прагне продовжити свої виступи у футболці Барселони.

Про це інформує Mundo Deportivo.

Заради цього англійський футболіст готовий піти навіть на зниження зарплати. 28-річний гравець не хоче повертатись до Манчестер Юнайтед, якому належить його контракт до кінця червня 2028-го.

Зазначається, що сторони вже узгодили умови потенційної угоди ще при оформленні оренди у липні 2025-го. Однак "блаугранас" буде складно вкластися у бюджет та не порушити фінансові правила іспанської Ла Ліги.

Не виключено, що Барселона спробує продовжити оренду англійця або оформити повноцінний трансфер за 30 мільйонів, розбивши його на три рівні платежі.

У збереженні Рашфорда особисто зацікавлений головний тренер каталонського клубу Ганс-Дітер Флік.

Нагадаємо, що оренда Маркуса з іспанським грандом спливає 30 червня 2026-го. У футболці "блаугранас" атакувальний футболіст вже провів 48 ігор, у яких відзначився 14 голами та стількома ж асистами.

Портал Transfermarkt оцінює вартість Рашфорда у 40 мільйонів євро.

Наприкінці квітня інсайдер Ніколо Скіра повідомляв, що Барселона узгодила контракт із футболістом до 2030-го.