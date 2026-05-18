Зірка Барселони пропустить два матчі ЧС-2026 через травму – ЗМІ

Нападник Барселони Ламін Ямал може пропустити старт чемпіонату світу-2026 через травму ноги.

Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерел у Королівській федерації футболу Іспанії, 18-річний форвард не зможе приєднатися до збірної Іспанії у двох перших матчах: проти Кабо-Верде 15 червня та Саудівської аравії 21 червня.

Джерела у федерації повідомляють, що організація перебуває на постійному зв'язку із каталонським клубом та самим гравцем. Представники медичного штабу збірної регулярно відвідують Барселону, щоб особисто контролювати процес одужання нападника.

Останніми днями офіційні особи клубу провели зустріч із керівництвом федерації, під час якої детально обговорили індивідуальну програму реабілітації для якнайшвидшого повернення футболіста на поле.

Нагадаємо, що Ямал отримав травму двоголового м'яза стегна лівої ноги 22 квітня у матчі з Сельтою (1:0), через що він пропустив решту клубного сезону.