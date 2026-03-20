Манчестер Юнайтед відмовить Барселоні в оренді Рашфорда

Манчестер Юнайтед відхилить пропозицію Барселони щодо продовження оренди вінгера Маркуса Рашфорда на наступний сезон.

Про це повідомляє Mirror.

Напередодні була інформація, що каталонці хочуть знову взяти англійця в оренду, щоб не платити за його викуп суму в розмірі 26 млн фунтів.

Водночас "червоні дияволи" вимагатимуть від Барселони повноцінний трансфер, або повернення Рашфорда до Манчестера в червні.

Англієць виступає за Барселону на правах оренди з Манчестер Юнайтед до 30 червня 2026 року з опцією викупу. Раніше повідомлялося, що "блаугранос" готовий активувати цю опцію та вже домовився з футболістом про особистий контракт до 2030 року.

Transfermarkt оцінив футболіста у 40 млн євро. Цього сезону Маркус у складі каталонського клубу забив 10 голів і віддав 10 передач у 34 матчах.

