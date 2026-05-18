Левандовський щемливо звернувся до фанатів: Завжди носитиму Барселону у своєму серці

Нападник Барселони Роберт Левандовський звернувся до уболівальників після свого прощального матчу у футболці "блаугранас" на "Камп Ноу".

Його цитує AS.

Польський футболіст відіграв 85 хвилин проти Бетіса у рамках 37-го туру Ла Ліги та покинув поле під овації уболівальників. Роберт не стримав сліз.

"Для мене це дуже емоційний і водночас складний день. Коли я приїхав до Барселони, то знав, що це великий клуб, але завдяки вашій любові це було неймовірно. З першого дня я почувався тут як удома. Я ніколи не забуду, як ви скандували моє ім'я", – заявив Левандовський.

37-річний футболіст подякував одноклубникам, наставникам та усьому персоналу каталонського клубу за спільну роботу. Досвідчений форвард додав, що для нього було честю зіграти за "блаугранас" протягом цих чотирьох років. За його словами, за цей час вони спільно пережили багато великих моментів.

"Я прощаюся зі стадіоном, але завжди носитиму Барселону у своєму серці. Дуже дякую, вболівальники. Одного разу "куле" – назавжди "куле". Хай живе Барселона і хай живе Каталонія", – сказав Роберт.

Відзначимо, що Барселона оформила переконливу перемогу над Бетісом 3:1. Каталонці встановили абсолютний рекорд Ла Ліги.

Левандовський ще зможе покращити свою статистику у футболці іспанського гранда у наступному поєдинку проти Валенсії (23 травня о 22:00 за київським часом).

Нагадаємо, що Роберт виступає за Барселону з літа 2022-го. Відтоді провів за "блаугранас" 192 гри (119 голів та 24 асисти) та завоював 7 трофеїв.

У своєму прощальному сезоні-2025/26 польський нападник вже відзначився 18 м'ячами та 4 гольовими передачами у 45-ти матчах.