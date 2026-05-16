Моурінью може підписати в Реал нападника Барселони – ЗМІ

Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью, з яким веде перемовини мадридський Реал, хоче підписати для "вершкових" нападника Барселони Маркуса Рашфорда.

Про це повідомляє Metro.co.uk з посиланням на The Independent.

28-річний форвард належить Манчестер Юнайтед, але виступає за Барселону на правах оренди.

За інформацією The Independent, Жозе Моурінью високо оцінює перспективи підписання Маркуса Рашфорда. Португальський тренер зацікавлений у цьому трансфері через позитивний досвід спільної роботи з нападником у Манчестер Юнайтед, а також через можливість послабити та створити внутрішні проблеми для Барселони, у складі якої англієць цього сезону став чемпіоном Іспанії.

Поточний сезон Маркус Рашфорд провів у складі каталонського клубу на правах річної оренди, яка передбачала опцію викупу футболіста за 26 мільйонів фунтів стерлінгів.

У цьому сезоні англійський нападник зіграв 48 матчів, у яких записав на свій рахунок 14 забитих м'ячів та 14 результативних передач. Попри такі показники, керівництво Барселони наразі не готове виплачувати прописану в угоді суму та прагне провести повторні переговори з Манчестер Юнайтед щодо зміни фінансових умов.

Нагадаємо, що нещодавно Жозе Моурінью не дав прямої відповіді на запитання про те, чи залишиться у Бенфіці. Водночас він спростовував чутки про перемовини з Реал Мадрид.

Хоча в останні дні в ЗМІ активно циркулює інформація про те, що Моурінью наприкінці поточного сезону очолить команду "вершкових". Також інсайдери підтверджують, що перемовини знаходяться на фінальній стадії. Очікується, що офіційна презентація тренера відбудеться уже наступного тижня.