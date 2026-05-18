Фермін через травму ризикує пропустити чемпіонат світу-2026

Атакувальний півзахисник Барселони Фермін травмувався у матчі 37-го туру Ла Ліги проти Бетіса (3:1).

Про це повідомляє пресслужба клубу.

23-річний футболіст розпочав гру у стартовому складі та покинув поле після першого тайму. У гравця діагностували перелом п'ятої плеснової кістки правої стопи.

Зазначається, що Ферміну проведуть операцію.

За інформацією АS, у зв'язку з цим гравець може пропустити чемпіонат світу-2026. Оскільки після операції йому знадобиться приблизно два місяці на відновлення.

У поточному сезоні в його активі 48 матчів за клуб у всіх турнірах, в яких він забив 13 голів та віддав 17 асистів.

Напередодні Барселона домовилась про продовження контракту з головним тренером Гансом-Дітером Фліком.