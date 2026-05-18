Барселона продовжила контракт із Фліком

Барселона домовилась про продовження контракту з головним тренером Гансом-Дітером Фліком.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Німецький фахівець підписав угоду до 30 червня 2028 року з можливістю продовження ще на один сезон Попередня була розрахована до 30 червня 2027-го. Фінансові деталі не розголошуються.

Флік підписав новий контракт у понеділок, 18 травня, в офісі клубу.

Нагадаємо, у поточному сезоні Барселона стала чемпіоном Іспанії, встановивши абсолютний рекорд Ла Ліги. У Лізі чемпіонів каталонці поступилися Атлетико у чвертьфіналі із загальним рахунком 2:3. Після домашньої поразки 0:2 у матчі-відповіді Барселона перемогла 2:1.

Раніше повідомлялось, що польський нападник Роберт Левандовський покине Барселону після завершення сезону.