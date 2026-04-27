Барселона узгодила контракт з вінгером Манчестер Юнайтед

Барселона узгодила контракт з вінгером Маркусом Рашфордом.

Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.

За його інформацією, контракт гравця з клубом буде розрахований до 2030 року.

Залишилося домовитися з Манчестер Юнайтед, який вимагає за трансфер 30 мільйонів євро.

Орендна угода англійця з каталонцями розрахована 30 червня 2026 року з опцією викупу. Transfermarkt оцінює футболіста у 40 млн євро.

Цього сезону Маркус у складі каталонського клубу забив 13 голів і віддав 13 передач у 45 матчах в усіх турнірах.

Раніше президент "блаугранас" Жоан Лапорта повідомив про наміри продовжити співпрацю з Рашфордом після завершення поточного сезону.