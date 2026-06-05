Леау назвав чемпіонати, в яких хоче грати

Вінгер Мілана та збірної Португалії Рафаел Леау заявив, що хотів би продовжити кар'єру в АПЛ або іспанській Ла Лізі.

Слова гравця наводить Фабріціо Романо.

"Я хочу нового виклику за межами Серії А. Я пильно стежу за АПЛ. Якщо у мене з'явиться можливість пограти там або в іспанській Ла Лізі, я буду дуже щасливий, бо там мій талант би оцінили. Подивимося, що трапиться цього літа", – заявив Леау.

Нагадаємо, минулого тижня Леау оголосив про свої наміри покинути Мілан влітку поточного року. Згодом повідомлялося про інтерес до 26-річного португальця з боку Арсенала та Манчестер Юнайтед.

Леау виступає за Мілан з літа 2019 року. У поточному сезоні на його рахунку 10 голів і 3 асисти в 31 матчі в усіх турнірах на клубному рівні. Його контракт із Міланом діє до літа 2028 року, Transfermarkt оцінює вартість гравця в 50 мільйонів євро.