Галатасарай зробив Мілану пропозицію щодо Леау, проте вінгер віддає перевагу клубам АПЛ

Зірковий вінгер збірної Португалії та Мілана Рафаел Леау зацікавлений у продовженні кар'єри в Англійській Прем'єр-лізі.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Турецький Галатасарай наразі є єдиним клубом, який зробив пропозицію щодо трансферу гравця, але зірка Мілана все ще сподівається перейти до Прем'єр-ліги, зокрема до Арсенала або Манчестер Юнайтед.

Нещодавно Леао знову отримав пропозицію від Арсенала, але переговори "канонірів" з табором 26-річного гравця поки що не мають суттєвого прогресу.

Раніше Леау заявив, що має намір покинути Мілан влітку. Португалець повідомив, що готовий грати в іншій лізі. Його контракт із "россонері" діє до літа 2028 року, Transfermarkt оцінює вартість гравця в 65 мільйонів євро.

За даними джерела, попри наявність у контракті клаусули в розмірі 175 мільйонів євро, Мілан готовий розглянути продаж гравця за значно меншу суму.

Португалець виступає за Мілан з літа 2019 року. У минулому сезоні на його рахунку 10 голів і 3 асисти в 31 матчі в усіх турнірах на клубному рівні.

Додамо, що Рафаел потрапив у заявку збірної Португалії на чемпіонат світу-2026 з футболу. Наразі за його спиною 43 гри за національну команду (5 голів).