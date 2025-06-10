Визначився головний претендент на посаду тренера збірної Італії

Претендентом №1 на посаду головного тренера збірної Італії є Дженнаро Гаттузо.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

За його інформацією, перші контакти між фахівцем і представниками Федерації футболу Італії (ФФІ) вже відбулися. Нагадаємо, наразі тривають пошуки нового тренера для збірної Італії, Лучано Спаллетті покинув цю посаду після матчу відбору на ЧС-2026 проти Молдови (перемога 2:0).

Двома пріоритетними кандидатурами для ФФІ були Клаудіо Раньєрі та Стефано Піолі, проте обидва пропозиції очолити збірну Італії відхилили. Окрім Гаттузо, розглядаються кандидатури ще двох чемпіонів світу 2006 року – Даніеле Де Россі та Фабіо Каннаваро.

Кілька днів тому Гаттузо покинув посаду головного тренера Хайдука, де другу половину сезону в оренді провів український форвард Сандерленда Назарій Русин.