Колишній тренер Миколенка хоче отримати роботу в АПЛ чи Серії А

Колишній тренер Ліверпуля, Реала та Евертона Рафаель Бенітес розповів, де він налаштований продовжити свою кар'єру.

Слова 65-річного іспанця наводить ESPN.

Переможець Ліги чеміпонів-2005 залишається без роботи вже більше року – у березні 2024 року він втратив посаду в іспанській Сельті через погані результати команди.

Провівши цей рік як на відпочинку, іспанець висловив бажання повернутися до тренерської діяльності.

"Я працюю технічним спостерігачем УЄФА. Це означає, що ви їздите і дивитеся матчі. А потім паралельно відвідуєте різні федерації, розповідаєте про свій досвід і намагаєтеся передати цей досвід новим тренерам чи людям, які займаються футболом. Я отримав кілька пропозицій, і моя ідея полягає в тому, щоб тренувати. Тому я хочу продовжувати тренувати, тому що у мене є енергія і досвід, але найскладніше – це знайти команду, з якою ти можеш конкурувати", – сказав Бенітес.

За словами Рафи, він бажає знову попрацювати в Англіїі або Італії. Але взагалі тренер розгляне будь-які пропозиції, які надійдуть.

"В ідеалі для мене, хочеться тренувати в АПЛ. Мені подобається Прем'єр-ліга через інтенсивність гри, її темп. І я знаю гравців, і я знаю середовище. Італія – це ще одна країна, яка мені подобається. Іспанія також. Мені подобається Іспанія, але там не так багато команд, які можна тренувати після того, як ти побував у Валенсії чи Мадриді. Якщо ти йдеш з топових клубів до середняків, тобі знадобиться час на реалізацію проєкту. Але зараз люди нетерплячі, вони дуже нервують. Тому хочеться в АПЛ чи Серію А. Але я відкритий до всього. Чому? Тому що я не дурень. Коли ти один рік просто виконуєш цю роботу як технічний спостерігач, люди думають: "О, може, він більше не хоче тренувати". Так, я хочу бути тренером. Тож будь-яка країна, куди можна приїхати з проєктом і отримати шанс позмагатися, буде чудовим варіантом, якщо умови будуть відповідними".

Нагадаємо, що Рафаель Бенітес очолював Евертон до 16 січня 2022 року. Він встиг перетнутися на "Гудісон Парк" із Віталієм Миколенком, який опинився там на початку січня.

Раніше стало відомо, що Евертон вирішив продавати сидіння своєї старої арени перед переїздом на новий стадіон.