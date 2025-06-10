Екснаставник Роми відмовився очолювати збірну Італії

Клаудіо Раньєрі відмовився очолити національну збірну Італії.

Про це пише Джанлука Ді Марціо.

Повідомляється, що досвідчений наставник, який у минулому сезоні відновив тренерську кар’єру заради Роми, не буде тренером італійської збірної. Тамтешня федерація серйозно розглядала кандидатуру Раньєрі.

Також у пресі фігурували імена Роберто Манчіні та Стефано Піолі.

Разом з тим, керівництво вовків не ставило перепон щодо поєднання роботи Клаудіо Раньєрі у Ромі та збірній і навіть підтримувало такий варіант. Втім італієць все ж вирішив сконцентруватися на роботі у клубі.

Нагадаємо, що Лучано Спаллетті оголосив про свій відхід зі збірної Італії.

Раніше повідомлялося, що Президент Федерації футболу Італії (ФФІ) Габріеле Гравіна готовий дозволити Раньєрі поєднувати роботу зі збірною Італії з виконанням обов’язків радника президента Роми.