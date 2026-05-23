Клуб, який цікавився Ребровим, звільнив головного тренера

Олег Дідух — 23 травня 2026, 13:40
Рафаель Бенітес покинув посаду головного тренера Панатінаїкоса.

Про це повідомляє пресслужба грецького клубу.

Бенітес очолив Панатінаїкос у жовтні минулого року. Тоді сторони підписали контракт на 2,5 роки, проте робота іспанського фахівця не виправдала сподівань керівництва Панатінаїкоса. Команда завершила сезон четвертою в чемпіонаті Греції.

Наприкінці квітня повідомлялося про інтерес Панатінаїкоса до колишнього головного тренера збірнї України Сергія Реброва. Зараз головними претендентами на українського фахівця називаються Аль-Вахда з ОАЕ та Слова Братислава.

Раніше Бенітес працював із РМ Кастільєю, Вальядолідом, Осасуною, Екстремадурою, Тенеріфе, Валенсією, Ліверпулем, Інтером, Челсі, Наполі, Реалом, Ньюкаслом, Даляном, Евертоном і Сельтою.

