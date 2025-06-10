Колишній головний тренер Мілана Стефано Піолі відмовився очолити збірну Італії.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Піолі вже дав усну згоду на роботу з Фіорентиною та не хоче порушувати дане слово. Раніше "Скуадру адзурру" вже відмовився очолити Клаудіо Раньєрі.

Керівництво Федерації футболу Італії вже займається пошуком альтернативних варіантів на посаду головного тренера. За інформацією Джанлуки Ді Марціо, озглядаються кандидатури трьох чемпіонів світу 2006 року – Дженнаро Гаттузо, Даніеле Де Россі та Фабіо Каннаваро.

Нагадаємо, з 2023 року збірну Італії очолював Лучано Спаллетті. Проте він покинув свою посаду після матчу відбору на чемпіонату світу-2026 проти Молдови (перемога 2:0), який відбувся 9 червня.