Панатінаїкос очолить титулований іспанський тренер, який вигравав Лігу чемпіонів

Олексій Мурзак — 17 жовтня 2025, 20:50
Рафаель Бенітес
Getty Images

Відомий іспанський фахівець Рафаель Бенітес очолить грецький Панатінаїкос.

Про це повідомляє Sport24.gr.

За інформацією видання, 65-річний тренер вже прибув до Афін для завершення переговорів та підписання контракту.

Очікується, що сторони підпишуть угоду на 2,5 роки, а зароблятиме іспанець 5 мільйонів євро за сезон.

Останнім місцем роботи Бенітеса була Сельта, яку він залишив у 2024 році.

Також він тренував Ліверпуль, з яким став переможцем Ліги чемпіонів, Валенсію та Челсі, на чолі яких ставав володарем Ліги Європи, Наполі, Реал, Ньюкасл, Евертон та низку інших клубів.

Раніше ЗМІ активно сватали на посаду головного тренера Панатінаїкоса наставника збірної України Сергія Реброва.

