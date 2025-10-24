Панатінаїкос оголосив про призначення колишнього тренера Реала та Ліверпуля

Панатінаїкос оголосив про призначення Рафаеля Бенітеса на посаду головного тренера.

Про це повідомила пресслужба грецького клубу.

Строки підписаного контракту не розголошуються, але раніше ЗМІ повідомляли про угоду на 2,5 роки із зарплатою в 5 млн євро на сезон.

Panathinaikos welcomes Rafa Benítez as the club’s new head coach.

This is the start of a new era. ☘️

Одразу перед призначенням іспанського фахівця Панатінаїкос повідомив про відхід Христоса Контіса, подякувавши фахівцю за роботу, яку він розпочав у вересня цього року.

Останнім клубом Бенітеса була Сельта, яку він залишив у 2024 році. Також він тренував Ліверпуль, з яким став переможцем Ліги чемпіонів, Валенсію та Челсі, на чолі яких ставав володарем Ліги Європи, Наполі, Реал, Ньюкасл, Евертон, Інтер та низку інших клубів.

Раніше ЗМІ активно сватали на посаду головного тренера Панатінаїкоса наставника збірної України Сергія Реброва.