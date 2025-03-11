Ми не готові до боротьби за титул: Пушич – про нічию з Карпатами

Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич вважає, що після нічиєї із Карпатами (0:0), його команда програла чемпіонську гонку в УПЛ.

Цитує наставника пресслужба Карпат.

"Гірники" не змогли використати осічку лідера чемпіонату України Динамо, яке розписало мирову із Зорею. Відставання від "біло-синіх" складає 10 очок. При цьому свій матч виграла Олександрія, яка йде другою.

"Протягом сезону подібні епізоди відбуваються не вперше. Ми мали кілька хороших нагод, аби наздогнати наших суперників. Я вимушений констатувати, що це вже не збіг – це закономірність. Дійсно, прикро. Зараз я міг би розмовляти про нашу гру, про те, що у нас була гарна стилістика гри та сьогодні ми показали хорошу гру, однак зараз це немає сенсу.

Ми змушені подивитись правді у вічі та визнати, що у цьому сезоні ми не можемо боротися про чемпіонство. Можливо, зараз наш фокус зміщується на друге місце. Але конкретно зараз, зважаючи на згадану закономірність – ми не готові до боротьби за титул", – розповів Пушич.