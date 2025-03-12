Пушич назвав головну проблему Шахтаря у сезоні УПЛ
Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич вважає, що у його команди проблема з реалізацією моментів.
Про це фахівець розповів у коментарі клубній пресслужбі.
"Насправді це та сама історія, що триває з нами весь сезон. Ми домінуємо, демонструємо гарний футбол, створюємо безліч моментів. Навіть не знаю скільки було нагод у грі з Карпатами, але не можемо це перетворити на голи, що є необхідним для перемоги.
Можу скаржитись тільки на відсутність забитих м'ячів, однак це найважливіше у футболі. Нам просто бракує вміння забивати. І це не вперше – таке траплялося вже багато разів. Це розчаровує. Така історія сезону", – розповів Пушич.
Напередодні Шахтар не зміг переграти Карпати. "Гірники" не змогли використати осічку лідера чемпіонату України Динамо, яке розписало мирову із Зорею. Відставання від "біло-синіх" складає 10 очок. При цьому свій матч виграла Олександрія, яка йде другою.
Раніше Шахтар оголосив про підписання вінгера Атлетіко Мінейро Аліссона Сантани.