Пушич назвав головну проблему Шахтаря у сезоні УПЛ

Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич вважає, що у його команди проблема з реалізацією моментів.

Про це фахівець розповів у коментарі клубній пресслужбі.

"Насправді це та сама історія, що триває з нами весь сезон. Ми домінуємо, демонструємо гарний футбол, створюємо безліч моментів. Навіть не знаю скільки було нагод у грі з Карпатами, але не можемо це перетворити на голи, що є необхідним для перемоги.

Можу скаржитись тільки на відсутність забитих м'ячів, однак це найважливіше у футболі. Нам просто бракує вміння забивати. І це не вперше – таке траплялося вже багато разів. Це розчаровує. Така історія сезону", – розповів Пушич.