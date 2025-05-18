Пушич: Наш сезон було завершено після перемоги в Кубку України
Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич висловився про перемогу команди в матчі 29 туру УПЛ проти Інгульця.
Фахівець поділився думками із клубною пресслужбою.
"Як ви знаєте, наш сезон завершено після перемогу у фіналі Кубку України та в нас залишалось ще дві гри, на які потрібно було знайти мотивацію. Я дуже пишаюсь хлопцями за те, що вони продемонстрували сьогодні. Те бажання, пристрасть та рівень гри для мене дуже важливі.
Я дуже щасливий, що ми виграли цей матч, адже це у нашому ДНК. Нам потрібно вигравати, хоча це нелегко, адже як я і казав, наш сезон вже завершено.
Деякі наші гравці отримали травми у попередніх матчах не були готові грати цілий поєдинок або починати його зі старту – моє завдання піклуватись про хлопців. Саме тому ми застосували ротацію і ті, хто сьогодні вийшов на поле, виконали чудову роботу", – розповів Пушич.
Зазначимо, що цей сезон став найгіршим для донецького колективу за останні 29 років.
Раніше Маріно Пушич натякнув на свій відхід з клубу за підсумками сезону.