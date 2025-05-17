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Пушич натякнув на відхід із Шахтаря

Олег Дідух — 17 травня 2025, 14:49
Пушич натякнув на відхід із Шахтаря
Маріно Пушич
ФК Шахтар

Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич прокоментував перемогу команди в Кубку України-2024/25, водночас натякнувши на можливий відхід з клубу.

Відповідний пост 53-річний хорватський фахівець опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Вдячний за всі прекрасні спогади з неймовірними людьми, і годжусь усіма досягненнями. Дякую за все. Історія пам’ятає лише переможців. Шахтар – незламний", – написав тренер.

Пушич працює з Шахтарем восени 2023 року. Під його керівництвом у минулому сезоні донецький клуб став чемпіоном УПЛ. У поточному сезоні команда завоювала Кубок України, проте завершить чемпіонат на третьому місці.

Раніше Пушич у коментарі нідерландському сайту Telegraaf.nl уже заявив про те, що може покинути Шахтар наприкінці поточного сезону.

Шахтар Донецьк Маріно Пушич

Маріно Пушич

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