Пушич натякнув на відхід із Шахтаря

Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич прокоментував перемогу команди в Кубку України-2024/25, водночас натякнувши на можливий відхід з клубу.

Відповідний пост 53-річний хорватський фахівець опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Вдячний за всі прекрасні спогади з неймовірними людьми, і годжусь усіма досягненнями. Дякую за все. Історія пам’ятає лише переможців. Шахтар – незламний", – написав тренер.

Пушич працює з Шахтарем восени 2023 року. Під його керівництвом у минулому сезоні донецький клуб став чемпіоном УПЛ. У поточному сезоні команда завоювала Кубок України, проте завершить чемпіонат на третьому місці.

Раніше Пушич у коментарі нідерландському сайту Telegraaf.nl уже заявив про те, що може покинути Шахтар наприкінці поточного сезону.