Динамо – чемпіон, Чорноморець оформив виліт: турнірна таблиця УПЛ після 29 туру
У неділю, 18 травня, завершився 29 тур чемпіонату України з футболу, за підсумками якого визначились перші тріумфи та невдачі кампанії.
Київське Динамо оформило свій 17 титул чемпіона країни, зігравши внічию з Чорноморцем. Одеський колектив через невиграш у цьому матчі достроково залишив Прем'єр-лігу.
Донецький Шахтар точно фінішує на третьому місці у турнірній таблиці, що є найгіршим результатом команди за останні 29 років.
Полісся та Кривбас продовжують боротьбу за четверте місце, яке дає право грати у Лізі конференцій, перегравши Зорю та Оболонь відповідно. Карпати, своєю чергою, сенсаційно поступились Колосу.
Турнірна таблиця УПЛ після 29 туру
- Динамо – 69 очок
- Олександрія – 66 очок
- Шахтар – 61 очко
- Полісся – 47 очок
- Карпати – 46 очок
- Кривбас – 46 очок
- Рух – 37 очок
- Зоря – 37 очок
- Верес – 35 очок
- Колос – 35 очок
- ЛНЗ – 30 очок
- Оболонь – 29 очок
- Ворскла – 26 очок
- Лівий берег – 26 очок
- Інгулець – 23 очка
- Чорноморець – 22 очка
Зазначимо, що завдяки голу у ворота Чорноморця Ярмоленко став найкращим бомбардиром киян в межах чемпіонатів України.