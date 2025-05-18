Динамо – чемпіон, Чорноморець оформив виліт: турнірна таблиця УПЛ після 29 туру

У неділю, 18 травня, завершився 29 тур чемпіонату України з футболу, за підсумками якого визначились перші тріумфи та невдачі кампанії.

Київське Динамо оформило свій 17 титул чемпіона країни, зігравши внічию з Чорноморцем. Одеський колектив через невиграш у цьому матчі достроково залишив Прем'єр-лігу.

Донецький Шахтар точно фінішує на третьому місці у турнірній таблиці, що є найгіршим результатом команди за останні 29 років.

Полісся та Кривбас продовжують боротьбу за четверте місце, яке дає право грати у Лізі конференцій, перегравши Зорю та Оболонь відповідно. Карпати, своєю чергою, сенсаційно поступились Колосу.

Турнірна таблиця УПЛ після 29 туру

Динамо – 69 очок Олександрія – 66 очок Шахтар – 61 очко Полісся – 47 очок Карпати – 46 очок Кривбас – 46 очок Рух – 37 очок Зоря – 37 очок Верес – 35 очок Колос – 35 очок ЛНЗ – 30 очок Оболонь – 29 очок Ворскла – 26 очок Лівий берег – 26 очок Інгулець – 23 очка Чорноморець – 22 очка

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Зазначимо, що завдяки голу у ворота Чорноморця Ярмоленко став найкращим бомбардиром киян в межах чемпіонатів України.