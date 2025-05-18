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Динамо – чемпіон, Чорноморець оформив виліт: турнірна таблиця УПЛ після 29 туру

Володимир Максименко — 18 травня 2025, 19:52
Динамо – чемпіон, Чорноморець оформив виліт: турнірна таблиця УПЛ після 29 туру
УПЛ

У неділю, 18 травня, завершився 29 тур чемпіонату України з футболу, за підсумками якого визначились перші тріумфи та невдачі кампанії.

Київське Динамо оформило свій 17 титул чемпіона країни, зігравши внічию з Чорноморцем. Одеський колектив через невиграш у цьому матчі достроково залишив Прем'єр-лігу.

Донецький Шахтар точно фінішує на третьому місці у турнірній таблиці, що є найгіршим результатом команди за останні 29 років.

Полісся та Кривбас продовжують боротьбу за четверте місце, яке дає право грати у Лізі конференцій, перегравши Зорю та Оболонь відповідно. Карпати, своєю чергою, сенсаційно поступились Колосу.

Турнірна таблиця УПЛ після 29 туру

  1. Динамо – 69 очок
  2. Олександрія – 66 очок
  3. Шахтар – 61 очко
  4. Полісся – 47 очок
  5. Карпати – 46 очок
  6. Кривбас – 46 очок
  7. Рух – 37 очок
  8. Зоря – 37 очок
  9. Верес – 35 очок
  10. Колос – 35 очок
  11. ЛНЗ – 30 очок
  12. Оболонь – 29 очок
  13. Ворскла – 26 очок
  14. Лівий берег – 26 очок
  15. Інгулець – 23 очка
  16. Чорноморець – 22 очка
Standings provided by Sofascore

Зазначимо, що завдяки голу у ворота Чорноморця Ярмоленко став найкращим бомбардиром киян в межах чемпіонатів України.

Верес Динамо Київ Карпати Колос Кривбас Лівий берег Оболонь Полісся Рух Чемпіонат України, УПЛ Чорноморець Шахтар Донецьк Зоря Луганськ Ворскла Полтава

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