Шахтар – Динамо мовою чисел: хто фаворит Класичного?

У неділю, 27 квітня, донецький Шахтар прийматиме київське Динамо у матчі 26 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25. Зустріч відбудеться на стадіоні "Арена Львів". Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

Шахтар Донецьк

Результати в чемпіонаті України

25 матчів: 16 перемог, 5 нічиїх, 4 поразки.

Різниця забитих і пропущених голів – +37.

За останні 5 матчів Шахтар здолав Оболонь (2:0), Верес (3:0), ЛНЗ (4:1), Кривбас (2:1) та програв Колосу (2:4).

Наразі у команди триває гольова серія в чемпіонаті: 6 матчів поспіль "гірники" забивають бодай один гол.

Найкращі бомбардири УПЛ в сезоні

Георгій Судаков: 11 голів та 4 асисти у 24 матчах;

Артем Бондаренко: 9 голів та 5 асистів у 24 матчах;

Кевін: 5 голів та 2 асисти у 20 матчах.

* Олександр Зубков наразі досі має кращу статистику в сезоні (5 голів + 3 асисти) ніж Кевін, але він вже покинув Шахтар.

ФК Шахтар

Відсутні гравці

Немає

Динамо Київ

Результати в чемпіонаті України

25 матчів, 19 перемог, 6 нічиїх, 0 поразок.

Різниця забитих і пропущених голів – +38.

За останні 5 матчів Динамо перемогло Рух (2:0), Лівий берег (2:0), Кривбас (2:0), Оболонь (3:0) та розписав мирову із Зорею (2:2).

Наразі у команди триває одна з найдовших безпрограшних серій в чемпіонаті: 27 матчів. Також Динамо забиває у 4 поєдинках в УПЛ поспіль.

Найкращі бомбардири в сезоні

Владислав Ванат: 15 голів та 3 асисти за 23 матчі;

Віталій Буяльський: 7 голів та 6 асистів за 24 матчі;

Андрій Ярмоленко: 6 голів та 1 асист за 17 матчів.

* Микола Шапаренко має кращу статистику за системою гол+пас (5 голів та 6 асистів) ніж Ярмоленко.

ФК Динамо Київ

Відсутні гравці

Немає

Особисті зустрічі

Шахтар та Динамо грали між собою 190 матчів за всю історію. Кияни перемагали 82 рази, у "гірників" 61 звитяга. Ще 47 зустрічей завершилися внічию.

Де дивитися

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Окрім цього, "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Цифри та факти

Матч розсудить Віталій Романов. У своїй кар'єрі він найбільше працював на поєдинках Динамо. На другому місці Шахтар.

Романов відсудив 38 ігор київського клубу (26 перемог, 8 нічиїх, 4 поразки) та 34 матчі донеччан (19 перемог, 10 нічиїх, 5 поразок).

Романов відсудив 8 Українських Класичних (3 перемоги Динамо, 3 нічиї, 2 перемоги Шахтаря).

Шахтар та Динамо грали між собою 190 матчів за всю історію. Кияни перемагали 82 рази, у "гірників" 61 звитяга. Ще 47 нічиїх.

За часів Незалежності протистояння налічує 105 зустрічей (40 перемог у Динамо, 45 у Шахтаря, 21 нічия).

В УПЛ команди зустрічалися 66 разів (23 перемоги у Динамо, 25 у Шахтаря, 18 нічиїх).

Шахтар 57 разів приймав Динамо на своєму полі за часів незалежності (29 перемог, 18 поразок, 10 нічиїх).

Динамо не програє в чемпіонаті 27 матчів поспіль. Остання поразка була у травні 2024 року, саме у грі проти Шахтаря.

Якщо Шахтар програє, то достроково втратить шанси на чемпіонство в сезоні-2024/25. Символічно, що минулого року в Класичному Шахтар здобув чемпіонство.

Найкращим бомбардиром в історії протистоянь є Олег Блохін (14 голів).

Шовковський жодного разу не перемагав Шахтар на посаді головного тренера (нічия та поразка). Пушич ніколи не програвав Динамо (дві перемоги та нічия).

Прогноз Чемпіона

Нічия – 1:1.

Явного фаворита немає, тож очікуємо результативну нічию, яка влаштує Динамо.