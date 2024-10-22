Пушич: Я не можу попросити гравців Шахтаря перемогти Арсенал

Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич заявив, що не можу вимагати від своїх підопічних перемоги в матчі третього туру Ліги чемпіонів проти Арсенала.

Слова фахівця наводить пресслужба донецького клубу.

"Ми приїхали сюди грати та показати себе. Ми докладемо всіх зусиль, щоб отримати результат у завтрашній грі. Для мене це найважливіше – грати в наш футбол, як ми завжди робимо, дотримуючись нашої філософії.

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Я не можу просити своїх футболістів перемогти, це було б дуже легко, усі можуть це робити, але я хочу побачити певні елементи гри, щоб показати те, ким ми є, показати нашу філософію та нашу ідентичність. Чи приведе нас це до результату? Побачимо завтра, коли ми покажемо нашу гру", – сказав Пушич.

Нагадаємо, у вівторок, 22 жовтня Арсенал в третьому турі Ліги чемпіонів прийме Шахтар, початок матчу – о 22:00 за Києвом. Чемпіон проведе текстову трансляцію зустрічі.

Напередодні букмекери оцінили шанси "гірників" взяти очки в гостьовому матчі в Лондоні.