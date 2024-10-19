Букмекери оцінили шанси Шахтаря взяти очки в гостьовому матчі з Арсеналом

У вівторок, 22 жовтня, донецький Шахтар проведе виїзний матч третього туру основного етапу Ліги чемпіонів проти лондонського Арсенала.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Емірейтс" у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

За версією бейтингового оператора FAVBET, Шахтар є абсолютним аутсайдером цього протистояння. Фавбет дає такі коефіцієнти на матч:

Перемога Арсенала – 1,11;

Нічия – 10,00;

Перемога Шахтаря – 22,00.

Крім того, на те, що Шахтар не програє, можна поставити за 7,10. Іншими словами, букмекери майже не вірять, що "гірники" зможуть зачепитися за залікові пункти.

Після двох турів Шахтар має лише одне очко в активі, натомість Арсенал набрав чотир бали. Команда Маріно Пушича раніше зіграла внічию з Болоньєю (0:0) та розгромно програла Аталанті (0:3).

Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку Арсенал – Шахтар.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.