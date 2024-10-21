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Меріно висловив підтримку гравцям Шахтаря у зв’язку з війною

Олег Дідух — 21 жовтня, 20:24
Меріно висловив підтримку гравцям Шахтаря у зв’язку з війною
Мікель Меріно
ФК Арсенал

Півзахисник Арсенала Мікель Меріно висловив співчуття гравцям донецького Шахтаря у зв’язку з війною в Україні.

Іспанського хавбека цитує пресслужба "Канонірів".

"Сидячи тут, я не можу навіть подумати про те, що вони відчувають і яким є їхнє життя. Але, звичайно, всі ми їм співпереживаємо. Бажаю кожному гравцеві Шахтаря всього найкращого в кар’єрі та житті.

Сподіваємося, вся ця ситуація припиниться якомога швидше, але, очевидно, ми звідси не можемо контролювати це. Ми намагатимемося бути з ними якомога гостиннішими", – заявив Меріно.

Нагадаємо, у вівторок, 22 жовтня Арсенал в третьому турі Ліги чемпіонів прийме Шахтар, початок матчу – о 22:00 за Києвом. Чемпіон проведе текстову трансляцію зустрічі.

Раніше співчуття Шахтарю висловив також тренер Арсенала Мікель Артета.

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Мікель Меріно

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