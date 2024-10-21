Меріно висловив підтримку гравцям Шахтаря у зв’язку з війною
Півзахисник Арсенала Мікель Меріно висловив співчуття гравцям донецького Шахтаря у зв’язку з війною в Україні.
Іспанського хавбека цитує пресслужба "Канонірів".
"Сидячи тут, я не можу навіть подумати про те, що вони відчувають і яким є їхнє життя. Але, звичайно, всі ми їм співпереживаємо. Бажаю кожному гравцеві Шахтаря всього найкращого в кар’єрі та житті.
Сподіваємося, вся ця ситуація припиниться якомога швидше, але, очевидно, ми звідси не можемо контролювати це. Ми намагатимемося бути з ними якомога гостиннішими", – заявив Меріно.
Нагадаємо, у вівторок, 22 жовтня Арсенал в третьому турі Ліги чемпіонів прийме Шахтар, початок матчу – о 22:00 за Києвом. Чемпіон проведе текстову трансляцію зустрічі.
Раніше співчуття Шахтарю висловив також тренер Арсенала Мікель Артета.