Меріно висловив підтримку гравцям Шахтаря у зв’язку з війною

Півзахисник Арсенала Мікель Меріно висловив співчуття гравцям донецького Шахтаря у зв’язку з війною в Україні.

Іспанського хавбека цитує пресслужба "Канонірів".

"Сидячи тут, я не можу навіть подумати про те, що вони відчувають і яким є їхнє життя. Але, звичайно, всі ми їм співпереживаємо. Бажаю кожному гравцеві Шахтаря всього найкращого в кар’єрі та житті.

Сподіваємося, вся ця ситуація припиниться якомога швидше, але, очевидно, ми звідси не можемо контролювати це. Ми намагатимемося бути з ними якомога гостиннішими", – заявив Меріно.