Арсенал – Шахтар: анонс матчу основного етапу Ліги чемпіонів

У вівторок, 22 жовтня, український Шахтар проведе третій матч у Лізі чемпіонів сезону-2024/25. Суперником "гірників" у 3 турі етапу ліги буде англійський Арсенал.

Зустріч відбудеться на стадіоні "Емірейтс" у Лондоні, стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом. Чемпіон проведе текстову трансляцію зустрічі.

Шахтар

За підсумками сезону-2023/24 "гірники" вчергове стали чемпіонами України й отримали пряму путівку до Ліги чемпіонів, формат якої пережив революційні зміни. Число учасників зросло з 32 до 36, замість групового етапу запровадили формат єдиної ліги, а кожна команда зіграє по 8 турів замість 6.

Команда Маріно Пушича стартувала в Лізі чемпіонів із безгольової нічиєї з Болоньєю (0:0). Далі на Шахтар чекав матч зі ще однією італійською командою – Аталантою. Цей поєдинок завершився розгромною поразкою "гірників" (0:3). Ба більше, підопічні Пушича не зуміли жодного разу влучити в отвір воріт суперника.

В Українській Прем'єр-лізі Шахтар стартував вкрай невдало, аж тричі втративши очки в перших десяти турах. До того ж, донеччани зазнали двох поразок, у той час, як за весь минулий сезон у них було лише три програші, один із яких – Поліссю у завершальному турі, який не мав для чемпіона турнірного значення. Попередній поєдинок "гірників" в УПЛ завершився мінімальною перемогою над Колосом. Команду врятував автогол.

Арсенал

Команда Мікеля Артети провела чудовий минулий сезон. В АПЛ Арсенал до останнього боровся за чемпіонство з Манчестер Сіті, втративши його лише в кінці чемпіонату. В Лізі чемпіонів сезону-2023/24 "каноніри" також виступили доволі вдало, дійшовши до чвертьфіналу. Там їх мінімально переграла німецька Баварія.

Новий сезон лондонський клуб також почав непогано. За 7 турів у Арсенала 17 балів та 3 сходинка, а відставання від першого місця лише в 1 очко. Підопічні Артети лише двічі втрачали бали, дві нічиї з Манчестер Сіті та Брайтоном.

Цікаво, що в Лізі чемпіонів Арсенал, як і Шахтар, стартував із безгольової нічиєї. У стартовому турі англійський клуб розійшовся з миром зі вже знайомою нам Аталантою. Далі на команду чекав важкий поєдинок проти ПСЖ, який вони впевнено виграли (2:0).

Лазарет Арсенала переповнений гравцями. У матчі проти Шахтаря команді не допоможуть Олександр Зінченко, Мартін Едегор, Такехіро Томіясу, Бен Вайт, Букайо Сака. Кіран Тірні та Кай Гаверц.

Історія зустрічей

Раніше Аталанта та Шахтар 4 рази зустрічалися між собою. Усі матчі відбувалися на груповому етапі Ліги чемпіонів. В обох команд по дві перемоги в особистих зустрічах.

Орієнтовні склади

Шахтар: Різник – Конопля, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Енріке, Криськів, Судаков, Бондаренко, Зубков, Невертон, Сікан.

Арсенал: Рая – Тімбер, Саліба, Габріель, Калафіорі, Партей, Райс, Жоржиньйо, Стерлінг, Мартінеллі, Жезус.

Де дивитися

Дивитися матч онлайн в Україні можна на медіасервісі MEGOGO. Перегляд буде доступний за передплатами "Максимальна", "Спорт" або "Оптимальна".

Прогноз Чемпіона

Перемога Арсенала – 2:0.

Прогноз Букмекерів

За думкою букмекерів, переможцем цього поєдинку стане англійська команда з коефіцієнтом 1,11. На нічию дають 10,00, а успіх Шахтаря оцінюється у 22,00.