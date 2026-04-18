Енріке – про матч з Баварією: Ми зіграємо проти однієї з найкращих команд на цей час, але ми чинний чемпіон ЛЧ

Головний тренер Парі-Сен Жермен Луїс Енріке прокоментував майбутнє протистояння з Баварією та відзначив рівень складності цьогорічної Ліги чемпіонів.

"Рівень у Лізі чемпіонів надзвичайно високий... Завжди треба грати злагоджено: добре атакувати й добре захищатися. Якщо немає балансу, грати важко. Гадаю, те, що ми показали у матчах проти Челсі та Ліверпуля, відображає нашу гру на початку сезону. Але головне – ми можемо бути конкурентоспроможними в будь-який момент. Між уболівальниками та гравцями панує неймовірна енергетика. Це чудово. Цей зв'язок справжній, і він робить нас сильнішими".

Наставник "парижан" прокоментував майбутнє протистояння з мюнхенською Баварією в півфіналі Ліги чемпіонів, зазначивши, що "баварці" – це чудова команда, але чинний чемпіон головного єврокубкового турніру Європи ПСЖ.

"У нас був складний календар, і ми зіграємо проти однієї з найкращих команд на цей час. Але ми – чинний чемпіон. Важко передбачити, що буде. Попереду у нас два важливі матчі, і ми раді, що потрапили до четвірки найкращих".

Також Енріке відзначив, що "парижани" третій рік поспіль потрапляють у півфінал Ліги чемпіонів. Фахівець сказав, що команда прагне досягнути ще більших результатів.

"Ми багато говоримо про наші три поспіль півфінали Ліги чемпіонів. Ми можемо пишатися тим, чого досягли, але хочемо ще більше. Ми хочемо бути стабільними, рік за роком, і маємо молоду команду, яка вірить у свій потенціал. Ми знаємо, що залишатися на найвищому рівні дуже важко, і саме від нас залежить, чи продовжимо ми працювати так само добре".

Додамо, що півфінальні зустрічі між Баварією та ПСЖ заплановані на 28 квітня та 6 травня. Обидва матчі розпочнуться о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, у півфінал турніру вийшли Атлетико Мадрид, ПСЖ, Баварія та Арсенал.