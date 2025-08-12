Українська правда
Без Забарного, але з росіянином: ПСЖ оголосив заявку на матч Суперкубку УЄФА

Володимир Максименко — 12 серпня 2025, 13:35
Ілля Забарни
ПСЖ

Переможець Ліги чемпіонів ПСЖ оголосив заявку на матч Суперкубку УЄФА проти Тоттенгема.

Про це повідомила пресслужба французького гранда.

Так, до заявки потрапили новачок команди Люка Шевальє та росіянин Матвєй Сафонов, якого клуб намагається позбутись.

Разом із тим, Ілля Забарний точно не дебютує за новий клуб у цьому матчі, оскільки залишився поза складом.

Матч ПСЖ – Тоттенгем відбудеться завтра, 13 серпня о 22:00 за київським часом. Транслюватиме поєдинок медіасервіс MEGOGO. Трансляція буде доступна за передплатами "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK XL".

Зазначимо, що українець підписав контракт з Парі Сен-Жермен на п'ять років. За повідомленнями ЗМІ, зарплата Забарного складатиме 4,5 мільйона євро.

Раніше підписання українського центрбека прокоментував президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі.

