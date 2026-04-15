Енріке висловився про вихід ПСЖ у півфінал ЛЧ: Тепер усі знають, що ми чемпіони

Головний наставник ПСЖ Луїс Енріке висловився про другу поспіль перемогу над Ліверпулем, яка вивела команду у півфінал Ліги чемпіонів.

Його цитує УЄФА.

Наставник парижан заявив, що його підопічним було за честь зіграти на "Енфілді", де перший тайм склався на користь його команди. Футболісти французького клубу контролювали гру та створили декілька небезпечних моментів. Натомість у другій половині зустрічі перевагою вже володів суперник.

"У другій половині все було інакше: довелося багато терпіти, вони високо пресингували і дуже ризикували. Було складно, але ми впоралися з їхнім пресингом та забили два голи. Щоб перемагати у таких матчах, потрібно захищатися із високою інтенсивністю. Всі знають, що ми вміємо грати з м'ячем, але сьогодні ми показали, що здатні грати без нього", – сказав Енріке.

55-річний коуч запевнив, що його підопічні знали, що матимуть можливість для контратакувальних дій, а за підсумками двох ігор паризька команда заслужила на путівку до 1/2 фіналу ЛЧ-2025/26.

"Минулого сезону всі думали, що ми не зможемо виграти Лігу чемпіонів, бо в нас дуже молода команда. Тепер усі знають, що ми чемпіони, але нам треба зростати. Це наша ціль", – додав головний тренер парижан.

Відзначимо, що в обидвох іграх була зафіксована звитяга ПСЖ з однаковим рахунком 2:0. У другому протистоянні дубль оформив Усман Дембеле.

У півфіналі Ліги чемпіонів французький клуб зустрінеться з переможцем пари Баварія – Реал. Перша зустріч цих команд закінчилась перемогою мюнхенців 2:1.

Раніше головний тренер "мерсисайдців" Арне Слот прокоментував поразку від ПСЖ та виліт із єврокубків.