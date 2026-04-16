У Баварії здивували заявою щодо півфінального протистояння Ліги чемпіонів проти ПСЖ

Генеральний директор мюнхенської Баварії Ян-Крістіан Дрезен поділився очікуваннями від майбутнього півфінального протистояння Ліги чемпіонів-2025/26 проти французького ПСЖ.

Його слова наводить Sky Sport.

Представник керівництва німецького клубу вважає фаворитами саме парижан.

"Далі зустрінемося з ПСЖ. Вони впевнено виграли обидва свої матчі та є чинними чемпіонами. Якщо хтось і є фаворитом, то це ПСЖ", – заявив Дрезен.

Баварія вибила у чвертьфінальному раунді мадридський Реал (сумарно 6:4), а команда Луїса Енріке пройшла англійський Ліверпуль (за двома іграми 4:0).

Нагадаємо, що паризький гранд у минулорічному фіналі ЛЧ-2024/25 розгромив міланський Інтер з рахунком 5:0. Дубль оформив Дезіре Дуе. Ще по голу забивали Хвіча Кварацхелія, Ашраф Хакімі та Сенні Меюлю.

Додамо, що обидва півфінальні зустрічі між Баварією та ПСЖ заплановані на 28 квітня та 6 травня. Обидві розпочнуться о 22:00 (за київським часом).

