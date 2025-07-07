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ПСЖ – Реал Мадрид: де дивитися півфінал Клубного чемпіонату світу

Станіслав Лисак — 7 липня 2025, 11:45
ПСЖ – Реал Мадрид: де дивитися півфінал Клубного чемпіонату світу
Getty Images

ПСЖ зустрінеться із мадридським Реалом в межах півфінального матчу Клубного чемпіонату світу-2025.

Поєдинок відбудеться у середу, 9 липня, на арені "Мет-Лайф Стедіум" в Іст-Резерфорді, штат Нью-Джерсі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Онлайн-трансляцію матчу можна переглянути на платформах Суспільне Спорт, місцевих каналах Суспільного та медіасервісі MEGOGO.

Французький колектив, який догравав матч удев'ятьох, обіграв Баварію (2:0), після чого "бланкос" не без проблем, але пройшли через супротив дортмундської Боруссії (3:2).

ПСЖ та Реал доєдналися на стадії півфіналу КЧС-2025 до Флуміненсе та Челсі, які днем раніше перемогли Аль-Хіляль (2:1) та Палмейрас (2:1) відповідно.

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